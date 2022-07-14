Инфляция в Пермском крае снизилась до 16,75%

Уровень инфляции в Пермском крае — выше, чем в среднем по стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Годовая инфляция в Пермском крае в июне снизилась до 16,75%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу — там инфляция составила 16,49% — и в целом по России (15,90%). Что повлияло на снижение — пояснили в пресс-службе отделения по Пермскому краю Уральского ГУ Центрального банка РФ.

«На динамику инфляции в Пермском крае повлияли расширение внутреннего предложения отдельных видов товаров, укрепление рубля и исчерпание эффектов повышенного спроса на товары длительного пользования и продукты с длительным сроком хранения. Также, влияние оказали оптимизация расходов населения, которое адаптировалось к новым экономическим условиям, увеличение предложения в сфере авиаперевозок и более холодная, чем год назад, июньская погода в регионе», — рассказали в пресс-службе.

Темп роста цен на продукты в годовом выражении в июне снизился относительно мая до 18,17%. Особенно цен на картофель, капусту, лук, сахар. На непродовольственные товары темп прироста цен опустился до 20,38%. Также, ускорилось снижение цен на газовое моторное топливо.

Оптимизация расходов пермяков привела к снижению спроса на телерадиотовары, персональные компьютеры и средства связи. Спрос на медикаменты снижался на фоне заметного по сравнению с прошлым годом улучшения эпидемической обстановки.

Годовой темп прироста цен на услуги в июне снизился до 9,33%. Наибольший вклад внесло смягчение кредитных условий, в том числе уменьшение процентных ставок в экономике. Темп прироста цен на санаторно-оздоровительные услуги уменьшился по причине снижения спроса из-за сравнительно более холодной, чем год назад, погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко подешевела капуста. Цена на другие овощи также снизилась.

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