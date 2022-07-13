В пермских магазинах резко подешевела капуста

Капуста подешевела за месяц сильнее всего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В магазинах Пермского края за месяц сильно подешевела капуста белокочанная свежая. Данные по индексу потребительских цен за июнь представил Пермьстат.

«Второй месяц подряд продукты в целом дешевеют. Сильнее всего в июне снизилась стоимость капусты — на 30,56% по сравнению с маем», — указано в статистике.

Также заметно снизилась стоимость других овощей и зелени, кроме картофеля. Этот овощ, наоборот, подорожал на 4,95%. Максимальное месячное удешевление отмечалось на бананы и груши — на 12,0%. Существенно подешевел сахар — на 8,9%, яйца — на 5,8%, молоко питьевое стерилизованное — на 4,5%.

Некоторые продукты, наоборот, подорожали. Увеличение цен зафиксировано на соль пищевую — 7,4%, кофе натуральный растворимый — 5,6%, молоко сгущенное — 5,1%, шоколад — 5,1%.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермских магазинах подорожали зубные щетки и пасты. Рост цены составил 8-10% за месяц.