13 июля 2022

В пермских магазинах резко подешевела капуста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, капуста, продукты, супермаркет, магазин
Капуста подешевела за месяц сильнее всего Фото:

В магазинах Пермского края за месяц сильно подешевела капуста белокочанная свежая. Данные по индексу потребительских цен за июнь представил Пермьстат.

«Второй месяц подряд продукты в целом дешевеют. Сильнее всего в июне снизилась стоимость капусты — на 30,56% по сравнению с маем», — указано в статистике.

Также заметно снизилась стоимость других овощей и зелени, кроме картофеля. Этот овощ, наоборот, подорожал на 4,95%. Максимальное месячное удешевление отмечалось на бананы и груши — на 12,0%. Существенно подешевел сахар — на 8,9%, яйца — на 5,8%, молоко питьевое стерилизованное — на 4,5%.

Некоторые продукты, наоборот, подорожали. Увеличение цен зафиксировано на соль пищевую — 7,4%, кофе натуральный растворимый — 5,6%, молоко сгущенное — 5,1%, шоколад — 5,1%.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермских магазинах подорожали зубные щетки и пасты. Рост цены составил 8-10% за месяц.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В магазинах Пермского края за месяц сильно подешевела капуста белокочанная свежая. Данные по индексу потребительских цен за июнь представил Пермьстат. «Второй месяц подряд продукты в целом дешевеют. Сильнее всего в июне снизилась стоимость капусты — на 30,56% по сравнению с маем», — указано в статистике. Также заметно снизилась стоимость других овощей и зелени, кроме картофеля. Этот овощ, наоборот, подорожал на 4,95%. Максимальное месячное удешевление отмечалось на бананы и груши — на 12,0%. Существенно подешевел сахар — на 8,9%, яйца — на 5,8%, молоко питьевое стерилизованное — на 4,5%. Некоторые продукты, наоборот, подорожали. Увеличение цен зафиксировано на соль пищевую — 7,4%, кофе натуральный растворимый — 5,6%, молоко сгущенное — 5,1%, шоколад — 5,1%. Ранее URA.RU сообщало, что в пермских магазинах подорожали зубные щетки и пасты. Рост цены составил 8-10% за месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...