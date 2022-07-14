14 июля 2022

Пермяков, продавших недвижимость, ждут налоговые проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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В налоговой предупредили о грядущих проверках Фото:

В Пермском крае с 16 июля налоговые органы начнут проводить «бездекларационные» камеральные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Пермскому краю.

«С 16 июля, после истечения установленного срока уплаты НДФЛ по декларации, налоговые органы начнут проводить проверки в отношении налогоплательщиков, которые в 2021 году продали или получили в дар недвижимость, но самостоятельно не отчитались о полученных доходах. Проверки будут длиться в течение трех месяцев», — отметили в УФНС.

Как сообщили в ведомстве, в большинстве случаев в налоговых органах отсутствуют документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение недвижимости. В таком случае налог будет рассчитан с учетом фиксированного налогового вычета. У налогоплательщика при этом сохраняется право на предоставление пояснений и дополнительных документов.

К тем, кто не предоставил декларацию о доходах самостоятельно, будет применяться налоговая ответственность за совершение налогового правонарушения. К примеру, за неуплату НДФЛ — штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога.

Ранее URA.RU сообщало, что при банкротстве пермского порта скрыли десятки миллионов налогов. Конкурсного управляющего заставили возместить ущерб и оштрафовали.

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В Пермском крае с 16 июля налоговые органы начнут проводить «бездекларационные» камеральные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Пермскому краю. «С 16 июля, после истечения установленного срока уплаты НДФЛ по декларации, налоговые органы начнут проводить проверки в отношении налогоплательщиков, которые в 2021 году продали или получили в дар недвижимость, но самостоятельно не отчитались о полученных доходах. Проверки будут длиться в течение трех месяцев», — отметили в УФНС. Как сообщили в ведомстве, в большинстве случаев в налоговых органах отсутствуют документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение недвижимости. В таком случае налог будет рассчитан с учетом фиксированного налогового вычета. У налогоплательщика при этом сохраняется право на предоставление пояснений и дополнительных документов. К тем, кто не предоставил декларацию о доходах самостоятельно, будет применяться налоговая ответственность за совершение налогового правонарушения. К примеру, за неуплату НДФЛ — штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога. Ранее URA.RU сообщало, что при банкротстве пермского порта скрыли десятки миллионов налогов. Конкурсного управляющего заставили возместить ущерб и оштрафовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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