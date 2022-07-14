Пермяков, продавших недвижимость, ждут налоговые проверки

В налоговой предупредили о грядущих проверках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае с 16 июля налоговые органы начнут проводить «бездекларационные» камеральные проверки. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Пермскому краю.

«С 16 июля, после истечения установленного срока уплаты НДФЛ по декларации, налоговые органы начнут проводить проверки в отношении налогоплательщиков, которые в 2021 году продали или получили в дар недвижимость, но самостоятельно не отчитались о полученных доходах. Проверки будут длиться в течение трех месяцев», — отметили в УФНС.

Как сообщили в ведомстве, в большинстве случаев в налоговых органах отсутствуют документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение недвижимости. В таком случае налог будет рассчитан с учетом фиксированного налогового вычета. У налогоплательщика при этом сохраняется право на предоставление пояснений и дополнительных документов.

К тем, кто не предоставил декларацию о доходах самостоятельно, будет применяться налоговая ответственность за совершение налогового правонарушения. К примеру, за неуплату НДФЛ — штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога.

Ранее URA.RU сообщало, что при банкротстве пермского порта скрыли десятки миллионов налогов. Конкурсного управляющего заставили возместить ущерб и оштрафовали.