Вячеслав Володин уточнил, что США делают заложниками Европу заложниками ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно по «принципу бумеранга». Об этом в своем telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого», — дополняет Володин, намекая на профессионализм украинских властей. Он уточняет, что США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал США спасаться от «Посейдонов» воздушными шарами. Противоракетная программа США провалилась, поэтому им стоит надувать подводные воздушные шары для защиты от российской морской ракеты «Посейдон». Такое заявление он сделал в своем telegram-канале. До этого, глава министерства обороны Украины Алексей Резников признался в своей некомпетентности, заявив, что не разбирается в ракетных комплексах, поставляемых Западом. Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC. Также сообщалось, что США передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны, оптические прицелы и глушители. Все это необходимо для ведения городских боев. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок США.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.

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