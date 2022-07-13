США поставят Украине оружие для ведения боев в городах

13 июля 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Новые винтовки поступят на вооружение украинских сил Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны, оптические прицелы и глушители. Все это необходимо для ведения городских боев. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок США. «В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International. 338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тыс. патронов», — говорится в документации тендера. Информацию передает RT. Отставной снайпер ГРУ Минобороны с опытом службы в горячих точках уточнил цели такого оружия. «Данная винтовка с патроном Magnum предназначена для ведения высокоточной стрельбы с большой дистанции. Я полагаю, что американцы готовят украинцев к городским боям», — говорит военный. По словам экс-сотрудника ГРУ, такое оружие поставляется спецподразделениям для освобождения заложников, контртеррористических операций, где требуется высокая точность поражения целей. Эксперт считает, что военных Украины уже начали обучать. «Часть личного состава, не исключено, уже обучается ведению городского боя с применением высокоточного оружия», — отменил источник. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одна из основных целей операции — прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Страны Запада еще до начала спецоперации поставляли оружие ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны, оптические прицелы и глушители. Все это необходимо для ведения городских боев. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок США. «В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International. 338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тыс. патронов», — говорится в документации тендера. Информацию передает RT. Отставной снайпер ГРУ Минобороны с опытом службы в горячих точках уточнил цели такого оружия. «Данная винтовка с патроном Magnum предназначена для ведения высокоточной стрельбы с большой дистанции. Я полагаю, что американцы готовят украинцев к городским боям», — говорит военный. По словам экс-сотрудника ГРУ, такое оружие поставляется спецподразделениям для освобождения заложников, контртеррористических операций, где требуется высокая точность поражения целей. Эксперт считает, что военных Украины уже начали обучать. «Часть личного состава, не исключено, уже обучается ведению городского боя с применением высокоточного оружия», — отменил источник. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одна из основных целей операции — прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Страны Запада еще до начала спецоперации поставляли оружие ВСУ.