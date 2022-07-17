17 июля 2022

В Челябинске отремонтируют подземный переход в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, маляр, штукатур, подземный переход
Ремонтные работы в подземном переходе начнутся уже в июле Фото:

В Челябинске отремонтируют подземный переход в центре города, на перекрестке проспекта Ленина с улицей Свободы. Об этом 18 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Ремонтные работы в переходе на улице Свободы начнем с этой недели. Будем привлекать подрядчиков: восстанавливать ливневую канализацию, электропроводку, подготавливать стены, чтобы их потом покрасили, делать гидроизоляцию. Фактически переход находится в неудовлетворительном состоянии», — поделился Андрей Ксензов.

До этого арендатором перехода у Детского мира был индивидуальный предприниматель, который не заботился о состоянии объекта. Позже бизнесмен был признан банкротом по решению суда.

На данный момент в Челябинске ведутся работы по ремонту подземного перехода на улице третьего Интернационала. Ранее был отремонтирован подземный переход у Торгового центра — на пересечении Свердловского проспекта и Братьев Кашириных.

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В Челябинске отремонтируют подземный переход в центре города, на перекрестке проспекта Ленина с улицей Свободы. Об этом 18 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «Ремонтные работы в переходе на улице Свободы начнем с этой недели. Будем привлекать подрядчиков: восстанавливать ливневую канализацию, электропроводку, подготавливать стены, чтобы их потом покрасили, делать гидроизоляцию. Фактически переход находится в неудовлетворительном состоянии», — поделился Андрей Ксензов. До этого арендатором перехода у Детского мира был индивидуальный предприниматель, который не заботился о состоянии объекта. Позже бизнесмен был признан банкротом по решению суда. На данный момент в Челябинске ведутся работы по ремонту подземного перехода на улице третьего Интернационала. Ранее был отремонтирован подземный переход у Торгового центра — на пересечении Свердловского проспекта и Братьев Кашириных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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