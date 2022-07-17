Ремонтные работы в подземном переходе начнутся уже в июле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отремонтируют подземный переход в центре города, на перекрестке проспекта Ленина с улицей Свободы. Об этом 18 июля на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Ремонтные работы в переходе на улице Свободы начнем с этой недели. Будем привлекать подрядчиков: восстанавливать ливневую канализацию, электропроводку, подготавливать стены, чтобы их потом покрасили, делать гидроизоляцию. Фактически переход находится в неудовлетворительном состоянии», — поделился Андрей Ксензов.

До этого арендатором перехода у Детского мира был индивидуальный предприниматель, который не заботился о состоянии объекта. Позже бизнесмен был признан банкротом по решению суда.

На данный момент в Челябинске ведутся работы по ремонту подземного перехода на улице третьего Интернационала. Ранее был отремонтирован подземный переход у Торгового центра — на пересечении Свердловского проспекта и Братьев Кашириных.