Район ХМАО в шестой раз стал лидером инвестиционного рейтинга

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал о развитии бизнеса в районе Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сургутский район ХМАО стал лидером инвестиционного рейтинга шестой год подряд. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Подвели итоги окружного рейтинга по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развития конкуренции за 2021 год. Мы снова оказались в первой строчке. Шестой год подряд», — написал Трубецкой в соцсети.

Трубецкой рассказал, что рост субъектов малого и среднего бизнеса в прошлом году составил 116%, налоговые отчисления стали больше на 34%. В текущем году, благодаря развитию бизнеса, в районе появилось более 700 рабочих мест.

В Сургутском районе введены меры поддержки бизнеса — действуют два вида грантов для поддержки социально-значимых проектов и предприятий, направленных на импортозамещение. Также существует гибкая система субсидий — льготы по аренде для самозанятых до 70%, возможность взять в аренду земельный участок за 1 рубль и другие меры поддержки.

Ранее URA.RU рассказало, какие районы ХМАО заняли последние места в рейтинге. Худший инвестиционный климат, по результатам прошлого года, наблюдается в Покачах, Ханты-Мансийском и Советском районах.