Челябинский экс-губернатор проиграл ФАС в Верховном суде

Борис Дубровский второй раз за месяц потерпел болезненную неудачу в судах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, пытавшегося оспорить решение ФАС о его участии в картельном сговоре по вывозу мусора. Это следует из базы судебных дел.

«Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований для рассмотрения дела в заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов. Поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера. Отказать министерству экологии Челябинской области, ООО „Полигон ТБО“, Дубровскому Б. А., администрации Челябинска, ООО „Центр коммунального сервиса“ в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ», — говорится в определении Верховного суда (есть в распоряжении URA.RU).

В 2018 году, когда в Челябинске закрыли городскую свалку, в мегаполисе пришлось ввести режим ЧС из-за завалов мусора во дворах. Проблему с площадкой вывоза отходов решили, но в январе 2019 года челябинское УФАС обвинило Дубровского в сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. По мнению антимонопольной службы, процесс организации конкурса фактически исключал участие в нем целого ряда игроков рынка.

Дубровский подал в суд на Челябинский УФАС, но проиграл дело в областном арбитраже. Восемнадцатый арбитражный суд оставил постановление антимонопольной службы в силе. Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) также отверг его претензии. За историю с вывозом мусора Дубровского после его отставки оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В начале июля Верховный суд РФ также лишил бывшего главу региона последнего шанса оспорить другое решение Челябинского УФАС, на этот раз о дорожном картеле. В 2019 году антимонопольщики обвинили Дубровского в картельном сговоре по дорожным контрактам, оштрафовав его на 48 млн рублей. Материалы расследования передали в Генпрокуратуру и МВД, скандал привел к досрочной отставке Дубровского с поста главы региона в марте того же года. Сам экс-чиновник для комментариев недоступен, по информации URA.RU он выехал за границу.

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