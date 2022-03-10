Челябинский экс-губернатор проиграл суд в Екатеринбурге

10 марта 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Борис Дубровский продолжает «долгоиграющую» тяжбу с ФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский не смог добиться в Арбитражном суде Уральского округа (Екатеринбург) отмены решения о признании его в картельном сговоре по вывозу мусора. Суд оставил в силе постановление Челябинского УФАС. «Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в документах суда. Осенью 2018 года в Челябинске объявили режим ЧС из-за скопления мусора во дворах после закрытия главной свалки города. Проблему решили, но в январе 2019 года челябинское УФАС обвинило Дубровского в сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. По мнению антимонопольной службы, процесс организации конкурса фактически исключал участие в нем целого ряда игроков рынка. Дубровский подал в суд на Челябинский УФАС, но проиграл дело в областном арбитраже. Восемнадцатый арбитражный суд оставил постановление антимонопольной службы в силе. За историю с вывозом мусора Дубровского уже оштрафовали на 20 тысяч рублей, это произошло уже после его отставки с поста губернатора. Ранее Дубровский проиграл в Москве суд ФАС по делу о картельном сговоре в сфере дорожного строительства. Обвинение в этом сговоре стало причиной его отставки. По данным URA.RU, сейчас Дубровский находится за пределами России, его представители от общения со СМИ отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский не смог добиться в Арбитражном суде Уральского округа (Екатеринбург) отмены решения о признании его в картельном сговоре по вывозу мусора. Суд оставил в силе постановление Челябинского УФАС. «Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в документах суда. Осенью 2018 года в Челябинске объявили режим ЧС из-за скопления мусора во дворах после закрытия главной свалки города. Проблему решили, но в январе 2019 года челябинское УФАС обвинило Дубровского в сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. По мнению антимонопольной службы, процесс организации конкурса фактически исключал участие в нем целого ряда игроков рынка. Дубровский подал в суд на Челябинский УФАС, но проиграл дело в областном арбитраже. Восемнадцатый арбитражный суд оставил постановление антимонопольной службы в силе. За историю с вывозом мусора Дубровского уже оштрафовали на 20 тысяч рублей, это произошло уже после его отставки с поста губернатора. Ранее Дубровский проиграл в Москве суд ФАС по делу о картельном сговоре в сфере дорожного строительства. Обвинение в этом сговоре стало причиной его отставки. По данным URA.RU, сейчас Дубровский находится за пределами России, его представители от общения со СМИ отказываются.