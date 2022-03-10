Челябинский экс-губернатор проиграл суд в Екатеринбурге

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский не смог добиться в Арбитражном суде Уральского округа (Екатеринбург) отмены решения о признании его в картельном сговоре по вывозу мусора. Суд оставил в силе постановление Челябинского УФАС.
«Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в документах суда.
Осенью 2018 года в Челябинске объявили режим ЧС из-за скопления мусора во дворах после закрытия главной свалки города. Проблему решили, но в январе 2019 года челябинское УФАС обвинило Дубровского в сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. По мнению антимонопольной службы, процесс организации конкурса фактически исключал участие в нем целого ряда игроков рынка.
Дубровский подал в суд на Челябинский УФАС, но проиграл дело в областном арбитраже. Восемнадцатый арбитражный суд оставил постановление антимонопольной службы в силе. За историю с вывозом мусора Дубровского уже оштрафовали на 20 тысяч рублей, это произошло уже после его отставки с поста губернатора.
Ранее Дубровский проиграл в Москве суд ФАС по делу о картельном сговоре в сфере дорожного строительства. Обвинение в этом сговоре стало причиной его отставки. По данным URA.RU, сейчас Дубровский находится за пределами России, его представители от общения со СМИ отказываются.
Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский не смог добиться в Арбитражном суде Уральского округа (Екатеринбург) отмены решения о признании его в картельном сговоре по вывозу мусора. Суд оставил в силе постановление Челябинского УФАС. «Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — указано в документах суда. Осенью 2018 года в Челябинске объявили режим ЧС из-за скопления мусора во дворах после закрытия главной свалки города. Проблему решили, но в январе 2019 года челябинское УФАС обвинило Дубровского в сговоре в пользу ООО «Полигон ТБО», куда вывозили мусор. По мнению антимонопольной службы, процесс организации конкурса фактически исключал участие в нем целого ряда игроков рынка. Дубровский подал в суд на Челябинский УФАС, но проиграл дело в областном арбитраже. Восемнадцатый арбитражный суд оставил постановление антимонопольной службы в силе. За историю с вывозом мусора Дубровского уже оштрафовали на 20 тысяч рублей, это произошло уже после его отставки с поста губернатора. Ранее Дубровский проиграл в Москве суд ФАС по делу о картельном сговоре в сфере дорожного строительства. Обвинение в этом сговоре стало причиной его отставки. По данным URA.RU, сейчас Дубровский находится за пределами России, его представители от общения со СМИ отказываются.