Челябинский блогер-миллионник раскритиковала новый вид COVID

Блогер Наталья Краснова заявила, что нельзя называть штамм так красиво Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский блогер Наталья Краснова, имевшая миллион подписчиков в заблокированном в России Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией) раскритиковала новое название штамма COVID-19. По мнению блогера, болезнь нельзя называть так красиво.

«Зачем так красиво называть болезнь? Чтобы что? Чтобы мы захотели попробовать? КЕНТАВР. Звучит-то как охрененно. Думаю, все пятеро переболевших этим штаммом с гордостью говорят: „Я перенес кентавра на ногах, даже больничный не брал“», — написала Краснова в своем telegram-канале.

Первые пять случаев заражения новым штамом коронавируса в РФ были выявлены в Москве. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Вирусологи заявляют, что новый штамм более заразителен, чем предыдущие, однако протекает гораздо легче.

Ранее в своих социальных сетях Краснова рассказала, как должен выглядеть идеальный мужчина современности. Она выразила мысль, что сейчас все идет к андрогинности — явлению, при котором человек проявляет одновременно и женские, и мужские качества.