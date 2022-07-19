19 июля 2022

В Пермском крае отменили проверку систем оповещения

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Громкоговорители должны были зазвучать утром 20 июля Фото:

В Перми и крае в первой половине дня должна была пройти проверка систем оповещения о ЧС. Однако, как URA.RU сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, тестирование перенесли.

«Тест перенесен. Информации о новой дате проведения проверки пока нет», — сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о том, что сирены и речевые сообщения будут звучать с восьми до половины одиннадцатого утра. Также помимо сирен по Перми должны были проехать специальные автомобили, оборудованные громкоговорителями.

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В Перми и крае в первой половине дня должна была пройти проверка систем оповещения о ЧС. Однако, как URA.RU сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, тестирование перенесли. «Тест перенесен. Информации о новой дате проведения проверки пока нет», — сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Ранее сообщалось о том, что сирены и речевые сообщения будут звучать с восьми до половины одиннадцатого утра. Также помимо сирен по Перми должны были проехать специальные автомобили, оборудованные громкоговорителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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