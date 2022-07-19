В Пермском крае отменили проверку систем оповещения

Громкоговорители должны были зазвучать утром 20 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми и крае в первой половине дня должна была пройти проверка систем оповещения о ЧС. Однако, как URA.RU сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, тестирование перенесли.

«Тест перенесен. Информации о новой дате проведения проверки пока нет», — сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о том, что сирены и речевые сообщения будут звучать с восьми до половины одиннадцатого утра. Также помимо сирен по Перми должны были проехать специальные автомобили, оборудованные громкоговорителями.