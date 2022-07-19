Синоптики объявили об опасности появления огненного шторма в ХМАО

20 июля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

В лесах так сухо из-за жары, что огонь при сильном ветре превратится в стихийное бедствие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Ханты-Мансийскому автономному округу из-за сильной и продолжительной жары угрожает огненный шторм. Предупреждение об этом появилось на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «У нас штормовое предупреждение. По северу (Березовский и Нижневартовский районы) установился высший класс пожарной опасности — пятый. Сухая почва, сухая трава. Может вспыхнуть в любой момент (от грозы, спички, папиросы). Это чрезвычайная пожарная опасность у нас рассчитывается. И мы обязаны это штормовое предупреждение довести до оперативных служб и населения. Число дней без дождя накапливается и там по формуле идет расчет пожарной опасности. Чем больше стоит жаркая погода, тем выше класс пожарной опасности. И вот в какой-то период он достигает высшего класса — пятого», — сообщил корреспонденту URA.RU заместитель начальника ЦГМС Югры Юрий Симачков. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО переходит в особый режим работы из-за лесных пожаров. Причиной послужили частые возгорания в лесу. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое.

Ханты-Мансийскому автономному округу из-за сильной и продолжительной жары угрожает огненный шторм. Предупреждение об этом появилось на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «У нас штормовое предупреждение. По северу (Березовский и Нижневартовский районы) установился высший класс пожарной опасности — пятый. Сухая почва, сухая трава. Может вспыхнуть в любой момент (от грозы, спички, папиросы). Это чрезвычайная пожарная опасность у нас рассчитывается. И мы обязаны это штормовое предупреждение довести до оперативных служб и населения. Число дней без дождя накапливается и там по формуле идет расчет пожарной опасности. Чем больше стоит жаркая погода, тем выше класс пожарной опасности. И вот в какой-то период он достигает высшего класса — пятого», — сообщил корреспонденту URA.RU заместитель начальника ЦГМС Югры Юрий Симачков. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО переходит в особый режим работы из-за лесных пожаров. Причиной послужили частые возгорания в лесу. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое.