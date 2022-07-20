«Известия»: украинцам в РФ помогут найти работу

21 июля 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Граждан Украины, ДНР и ЛНР предложили включить в нацпроект «Демография» для поиска работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждан Украины, ДНР и ЛНР предложили включить в нацпроект «Демография» для поиска работы в России. Соответствующий документ разработал Минтруд РФ. Согласно документу, Минтруд подготовил поправки в ряд актов правительства, которые позволят гражданам Украины, ДНР и ЛНР получить новую профессию в России. Это станет возможным благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография», который был запущен для россиян, сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий документ. В поправках говорится, что на получение профессии в России смогут претендовать те, кто имеет удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Это коснется и тех, кто подал заявление на приобретение российского гражданства. В Госдуме утверждают, что безработные россияне, претендующие на обучение, не почувствуют конкуренции. Там сообщили, что выделенные на программу деньги все еще не потрачены. Ранее сообщалось, что украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Такая норма была введена и для людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Указ президента расширяет список лиц, которые имеют право получить гражданство России упрощенно. Документ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 11 июля. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Граждан Украины, ДНР и ЛНР предложили включить в нацпроект «Демография» для поиска работы в России. Соответствующий документ разработал Минтруд РФ. Согласно документу, Минтруд подготовил поправки в ряд актов правительства, которые позволят гражданам Украины, ДНР и ЛНР получить новую профессию в России. Это станет возможным благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография», который был запущен для россиян, сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий документ. В поправках говорится, что на получение профессии в России смогут претендовать те, кто имеет удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Это коснется и тех, кто подал заявление на приобретение российского гражданства. В Госдуме утверждают, что безработные россияне, претендующие на обучение, не почувствуют конкуренции. Там сообщили, что выделенные на программу деньги все еще не потрачены. Ранее сообщалось, что украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Такая норма была введена и для людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Указ президента расширяет список лиц, которые имеют право получить гражданство России упрощенно. Документ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 11 июля. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.