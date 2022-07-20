Больше всего среди пермяков вырос интерес к сфере IT Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Пермского края в этом году стали чаще искать работу летом, несмотря на сезон отпусков. Основной причиной такой нетипичной активности аналитики компании HeadHunter называют сложную экономическую ситуацию.

«Такая динамика, как правило, нетипична для летнего периода — в разгар сезона отпусков, дачных и ремонтных работ активность соискателей обычно снижается. Но сложная ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то опасается увольнения или не уверен в стабильности текущего работодателя», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В июне 2022 года количество резюме в регионе выросло на 18% по сравнению с июнем прошлого года. Наибольшую активность пермяки демонстрируют в поисках работы в сферах: IT (+41%), административный персонал (+39%), маркетинг (+27%). Чаще всего в крае ищут работу в сфере продаж (13% от общего числа резюме). Также пермяки стремятся найти работу в административной сфере (8%), на производстве (6%), в IT (6%) и в транспортной сфере (5%).

Все чащ пермяки хотят уйти в IT-сферу

Больше всего пермяки стремятся работать в продажах