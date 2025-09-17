Пермяков напугал дым в ЖК «Арсенал»

Пожар произошел рядом с ЖК «Арсенал»
Жители Перми обеспокоились, что за дым появился в районе жилого комплекса «Арсенал» в центре Перми. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.
«Загорелся мусор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На место выехали семеро огнеборцев», — уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Когда пожарные приехали на место ЧП, оказалось, что горит заброшенное здание. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
