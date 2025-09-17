Пермяков напугал дым в ЖК «Арсенал»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел рядом с ЖК «Арсенал»
Пожар произошел рядом с ЖК «Арсенал» Фото:

Жители Перми обеспокоились, что за дым появился в районе жилого комплекса «Арсенал» в центре Перми. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU.

«Загорелся мусор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На место выехали семеро огнеборцев», — уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Когда пожарные приехали на место ЧП, оказалось, что горит заброшенное здание. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми обеспокоились, что за дым появился в районе жилого комплекса «Арсенал» в центре Перми. Об этом они сообщили в редакцию URA.RU. «Загорелся мусор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На место выехали семеро огнеборцев», — уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. Когда пожарные приехали на место ЧП, оказалось, что горит заброшенное здание. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...