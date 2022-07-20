Стрельба и поножовщина на дороге в Екатеринбурге попала на видео

21 июля 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Водители Hyundai и Porsche устроили драку и стрельбу на перекрестке в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина и Металлургов водители Hyundai и Porsche устроили драку и стрельбу. Инцидент произошел в среду, 20 июля. Очевидцы сообщили, что Porsche грубо подрезал Hyundai, следом из элитной иномарки выскочил водитель и два пассажира. На кадрах видео, опубликованном Е1, можно рассмотреть, как лихачи ругаются, а потом водитель Hyundai бежит к багажнику и достает оттуда нож. Он размахивает оружием и идет в сторону пассажира Porsche, тот от испуга пятится назад и падает. Водители заявляют, что после случившегося другой пассажир Porsche начал стрелять по ногам нападавшего. Затем все трое быстро сели в иномарку и быстро уехали, нарушая правила дорожного движения. Следом и Hyundai покинул место конфликта. «Полицией установлены и опрошены оба участника конфликта. По данному факту сотрудниками территориального ОВД проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили агентству в УМВД Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные устроили стрельбу возле ЖК в Екатеринбурге. На видео, которым поделился местный житель, слышны четыре выстрела и крики.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина и Металлургов водители Hyundai и Porsche устроили драку и стрельбу. Инцидент произошел в среду, 20 июля. Очевидцы сообщили, что Porsche грубо подрезал Hyundai, следом из элитной иномарки выскочил водитель и два пассажира. На кадрах видео, опубликованном Е1, можно рассмотреть, как лихачи ругаются, а потом водитель Hyundai бежит к багажнику и достает оттуда нож. Он размахивает оружием и идет в сторону пассажира Porsche, тот от испуга пятится назад и падает. Водители заявляют, что после случившегося другой пассажир Porsche начал стрелять по ногам нападавшего. Затем все трое быстро сели в иномарку и быстро уехали, нарушая правила дорожного движения. Следом и Hyundai покинул место конфликта. «Полицией установлены и опрошены оба участника конфликта. По данному факту сотрудниками территориального ОВД проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили агентству в УМВД Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные устроили стрельбу возле ЖК в Екатеринбурге. На видео, которым поделился местный житель, слышны четыре выстрела и крики.