Власти ХМАО ввели особый режим из-за лесных пожаров

21 июля 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Режим повышенной готовности ввели на территории всего округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Власти ХМАО ввели в регионе режим повышенной готовности. Причина — угрозы возникновения лесных пожаров. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры. «В целях незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными, ландшафтными (природными) пожарами и принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций постановляю ввести [режим повышенной готовности] в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 20 июля 2022 года», — говорится в документе. Постановление подписано вице-губернатором Алексеем Охлопковым. Согласно документу, режим подразумевает усиление работы экстренных служб для быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани ввели режим ЧС из-за лесного пожара. В городе наблюдается дымка, а специалисты Роспотребнадзора занимаются мониторингом воздуха. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО ввели в регионе режим повышенной готовности. Причина — угрозы возникновения лесных пожаров. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры. «В целях незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными, ландшафтными (природными) пожарами и принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций постановляю ввести [режим повышенной готовности] в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 20 июля 2022 года», — говорится в документе. Постановление подписано вице-губернатором Алексеем Охлопковым. Согласно документу, режим подразумевает усиление работы экстренных служб для быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани ввели режим ЧС из-за лесного пожара. В городе наблюдается дымка, а специалисты Роспотребнадзора занимаются мониторингом воздуха.