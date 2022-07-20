20 июля 2022

Власти ХМАО ввели особый режим из-за лесных пожаров

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Режим повышенной готовности ввели на территории всего округа Фото:
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Лесные пожары в России

Власти ХМАО ввели в регионе режим повышенной готовности. Причина — угрозы возникновения лесных пожаров. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры.

«В целях незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными, ландшафтными (природными) пожарами и принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций постановляю ввести [режим повышенной готовности] в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 20 июля 2022 года», — говорится в документе. Постановление подписано вице-губернатором Алексеем Охлопковым.

Согласно документу, режим подразумевает усиление работы экстренных служб для быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани ввели режим ЧС из-за лесного пожара. В городе наблюдается дымка, а специалисты Роспотребнадзора занимаются мониторингом воздуха.

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Власти ХМАО ввели в регионе режим повышенной готовности. Причина — угрозы возникновения лесных пожаров. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры. «В целях незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными, ландшафтными (природными) пожарами и принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций постановляю ввести [режим повышенной готовности] в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 20 июля 2022 года», — говорится в документе. Постановление подписано вице-губернатором Алексеем Охлопковым. Согласно документу, режим подразумевает усиление работы экстренных служб для быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нягани ввели режим ЧС из-за лесного пожара. В городе наблюдается дымка, а специалисты Роспотребнадзора занимаются мониторингом воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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