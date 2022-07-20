Пермяк порезал ножом женщину из-за просьбы о разводе

Пермяк напал на женщину за желание развестись с мужем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница деревни Ишимово (Пермский край) поплатилась кровью за желание развестись. На женщину напал брат мужа, рассказали в ГУ ВМД по Пермскому краю.

«Пострадавшая рассказала, что предложила мужу подписать документы о разводе, но он не согласился и ушел из дома. Во время беседы в доме находился брат мужа, который сначала стал душить пермячку со словами: „За брата любого убью!“, а после схватил нож, приставил к горлу родственницы и сказал, что убьет ее», — рассказали в ведомстве.

Испуганная женщина схватилась за нож и отодвинула его от своего горла, при этом порезав ладони и пальцы рук, после чего вызвала полицию. Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего, в отношении него возбуждено два уголовных дела.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Пермского края, который закрыл свою подругу в квартире и угрожал ей убийством. Женщина спаслась благодаря телефонному звонку.