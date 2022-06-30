В Пермском крае мужчина обвиняется в угрозах и удерживании гостьи силой. Пресс-служба краевого СУ СКР рассказала подробности совершенного преступления.
В апреле житель Лысьвы (Пермский край) позвал к себе в гости знакомую, с которой они распивали алкогольные напитки. Когда женщина засобиралась к себе домой, обвиняемый схватил нож и начал ей угрожать, при этом мужчина не давал гостье уйти, удерживал ее в квартире насильно. «Потерпевшей удалось позвонить своей сестре, которая незамедлительно сообщила о преступлении в следственные органы», — рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место стражи порядка освободили женщину, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас 47-летний лысьвенец дожидается суда.
Ранее URA.RU сообщало о трагической смерти жительницы Перми. Она стала жертвой мужчины с ремнем в руках.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал