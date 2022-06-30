30 июня 2022

Пермяк с ножом закрыл подругу в квартире и угрожал убить. Девушку спас телефонный звонок

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Предварительно обвиняемый позвал женщину в гости Фото:

В Пермском крае мужчина обвиняется в угрозах и удерживании гостьи силой. Пресс-служба краевого СУ СКР рассказала подробности совершенного преступления.

В апреле житель Лысьвы (Пермский край) позвал к себе в гости знакомую, с которой они распивали алкогольные напитки. Когда женщина засобиралась к себе домой, обвиняемый схватил нож и начал ей угрожать, при этом мужчина не давал гостье уйти, удерживал ее в квартире насильно. «Потерпевшей удалось позвонить своей сестре, которая незамедлительно сообщила о преступлении в следственные органы», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место стражи порядка освободили женщину, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас 47-летний лысьвенец дожидается суда.

Ранее URA.RU сообщало о трагической смерти жительницы Перми. Она стала жертвой мужчины с ремнем в руках.

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В Пермском крае мужчина обвиняется в угрозах и удерживании гостьи силой. Пресс-служба краевого СУ СКР рассказала подробности совершенного преступления. В апреле житель Лысьвы (Пермский край) позвал к себе в гости знакомую, с которой они распивали алкогольные напитки. Когда женщина засобиралась к себе домой, обвиняемый схватил нож и начал ей угрожать, при этом мужчина не давал гостье уйти, удерживал ее в квартире насильно. «Потерпевшей удалось позвонить своей сестре, которая незамедлительно сообщила о преступлении в следственные органы», — рассказали в ведомстве. Прибывшие на место стражи порядка освободили женщину, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас 47-летний лысьвенец дожидается суда. Ранее URA.RU сообщало о трагической смерти жительницы Перми. Она стала жертвой мужчины с ремнем в руках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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