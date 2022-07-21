Пермячке присудили 450 тысяч за оторванный на тренажере палец

Пермский краевой суд оставил решение Березниковского городского суда в силе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девочке из Березников (Пермский край) присудили 450 тысяч рублей компенсации за травму, которую она получила, занимаясь на уличном тренажере. В результате зарядки в местном парке, она лишилась фаланги пальца, сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«В сентябре 2019 года в парке культуры и отдыха г. Березники была травмирована малолетняя девочка. Она решила позаниматься на тренажере „Гребля“, но во время движения палец ребенка попал в металлическую трубу с открытым концом и травмирующей неровной кромкой, в результате чего девочке оторвало ногтевую фалангу», — говорится на сайте судебной инстанции.

К муниципальной организации «Служба благоустройства г. Березники» с иском обратилась мать ребенка. Как выяснилось в суде, сотрудники службы не поставили заглушку на трубу, что и стало причиной несчастного случая. Девочка перенесла пять операций и не могла долгое время посещать музыкальную школу и заниматься спортом. Также у ребенка появились трудности в школе и психологические проблемы при общении со сверстниками. Учитывая все обстоятельства, Березниковский городской суд присудил пострадавшей 450 тысяч рублей компенсации морального вреда. Краевой суд оставил решение первой инстанции в силе.