В Челябинске упала в колодец и погибла 85-летняя женщина

Тело женщины в колодце нашел внук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске устанавливаются обстоятельства гибели 85-летней женщины, тело которой нашли в колодце в частном секторе. По предварительным данным, пенсионерка упала туда и погибла, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Женщина упала в колодец в частном секторе в районе улицы Черкасской вечером 22 июля. Ее обнаружил 32-летний внук, который и сообщил о происшествии. Тело достали, причина смерти устанавливается», — рассказал источник.

В пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию обещали уточнить позднее.

Ранее стало известно, что в Челябинске шестилетний ребенок упал в пожарный колодец на территории школы. Мальчик утонул. По факту смерти мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело.