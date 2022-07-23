23 июля 2022
22 июля 2022

В Челябинске упала в колодец и погибла 85-летняя женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхний и Нижний Уфалей. Челябинск., ведро, нижний уфалей, колодец
Тело женщины в колодце нашел внук Фото:

В Челябинске устанавливаются обстоятельства гибели 85-летней женщины, тело которой нашли в колодце в частном секторе. По предварительным данным, пенсионерка упала туда и погибла, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Женщина упала в колодец в частном секторе в районе улицы Черкасской вечером 22 июля. Ее обнаружил 32-летний внук, который и сообщил о происшествии. Тело достали, причина смерти устанавливается», — рассказал источник.

В пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию обещали уточнить позднее.

Ранее стало известно, что в Челябинске шестилетний ребенок упал в пожарный колодец на территории школы. Мальчик утонул. По факту смерти мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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В Челябинске устанавливаются обстоятельства гибели 85-летней женщины, тело которой нашли в колодце в частном секторе. По предварительным данным, пенсионерка упала туда и погибла, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Женщина упала в колодец в частном секторе в районе улицы Черкасской вечером 22 июля. Ее обнаружил 32-летний внук, который и сообщил о происшествии. Тело достали, причина смерти устанавливается», — рассказал источник. В пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию обещали уточнить позднее. Ранее стало известно, что в Челябинске шестилетний ребенок упал в пожарный колодец на территории школы. Мальчик утонул. По факту смерти мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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