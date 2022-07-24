Свердловский бизнесмен помог художнице-инвалиду, купив ее работы

Все вырученные деньги художница потратить на новую инвалидную коляску Фото: компания «Уральский горнопромышленный холдинг»

Гендиректор «Уральского горнопромышленного холдинга» (прежнее название «Транссибурал») Сергей Мазуркевич, в котором ранее работала художница Екатерина Бессонова, страдающая рассеянным склерозом и собирающая деньги на новую инвалидную коляску, поддержал девушку и выкупил несколько ее картины. Покупка состоялась на официальном открытии выставки 22 июля в галерее современного искусства INCENTER в Екатеринбурге. О новом приобретении URA.RU рассказали в компании.

«Стремление Екатерины к развитию и самореализации, несмотря на самые трудные жизненные испытания, достойны уважения. Непростая судьба Екатерины должна стать примером стойкости и жизнелюбия для других людей»., — отметил генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич.

Помимо этого руководитель компании, в которой ранее Екатерина работала экономистом, решил поддержать девушку не только словом, но и делом, и приобрел две работы художницы. Мазуркевич купил произведения под названием «Две части. Одно целое» и «В корзине». Первая картина, по словам Екатерины, является жемчужиной ее коллекции. Работы Бессоновой разместят в центральном офисе холдинга, чтобы их смогли увидеть сотрудники и гости компании.

Художница Екатерина Бессонова последние 15 лет болеет рассеянным склерозом. Правая сторона тела девушки парализована, однако это не мешает ей последние полтора года рисовать картины маслом одной рукой. Екатерина рассказала URA.RU, что до серьезных проблем она работала экономистом в компании «Транссибурал». Однако после родов у нее началось резкое обострение, после которого она уже не восстановилась и села на инвалидное кресло, которое и решила обновить за счет вырученных средств с продажи своих картин.

На выставке художницы представлено около 33 работ Фото: компания «Уральский горнопромышленный холдинг»

По признанию Екатерины Бессоновой, главным ее критиком остается муж Фото: компания «Уральский горнопромышленный холдинг»

Девушка рисует преимущественно животных и пейзажи, делая это одной левой рукой Фото: компания «Уральский горнопромышленный холдинг»