Екатеринбурженка проведет выставку ради нового инвалидного кресла

18 июля 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Работы Екатерины можно будет приобрести в галерее INCENTER в ТЦ Brand’s Stories Outlet Фото: Екатерина Бессонова Художнице Екатерине Бессоновой 34 года, 15 лет из них она болеет рассеянным склерозом. Ее правая сторона тела парализована, однако это не мешает девушке последние полтора года рисовать картины маслом одной рукой. Екатерина поделилась с корреспондентом URA.RU, что сподвигло ее перейти из экономической сферы в творческую и как она решилась продать дорогие сердцу картины ради нового инвалидного кресла. «Мне 34 года, до серьезных проблем я работала экономистом в компании „Транссибурал“. А после родов у меня началось резкое обострение, после которого я уже не восстановилась и села на инвалидное кресло. Правая сторона тела у меня сейчас практически не работает», — делится Екатерина. Девушка признается, что раньше никогда не рисовала, но полтора года назад ее очень впечатлили картины одного американского художника, у которого есть ряд видеоуроков. Именно благодаря им Екатерина научилась рисовать. Первую картину девушка нарисовала акварелью, но позже перешла на масло. «Мне нужно было, чтобы краска скользила легко, вот тогда и рука рисует хорошо. Но маслом не нарисуешь просто так — оно достаточно привередливое, так что технические моменты приходилось изучать», — признается Екатерина. Она также рассказала, что любит рисовать небольшие картины похожие на фотографии маленькими кисточками «размером с иголочку», потому что большие работы воплощать в жизнь сложно физически. Из любимых направлений — анималистический жанр, а самый главный критик — ее муж, который подсказывает художнице, какой цвет лучше взять и как удачнее подобрать ракурс. У екатеринбурженки прошло уже три персональных выставки в Екатеринбурге, а также несколько групповых в Москве и Санкт-Петербурге. Ближайшая презентация работ стартует 22 июля в галерее INCENTER в аутлет-центре Brand’s Stories Outlet в Екатеринбурге, где будет представлено 33 картины. Их можно будет купить. Однако девушка признается, что ей немного трудно расставаться со своими работами, но на продажу она решилась из-за того, что собирает деньги на новое инвалидное кресло. На выставке все желающие смогут посмотреть на анималистические картины, пейзажи, а также абстракции. Открытие состоится 22 июля в 19.00. Оценить работы и приобрести их можно будет до 12 сентября. Ранее в екатеринбургском ТРЦ VEER MALL в районе Уралмаш открылась вторая галерея современного искусства INCENTER. На первой выставке были представлены работы художников творческой группы «Арт Триггер». Главным критиком девушки является ее муж Фото: Екатерина Бессонова Все картины девушка рисует одной левой рукой Фото: Екатерина Бессонова Больше всего душа Екатерины лежит к рисованию животных Фото: Екатерина Бессонова Однако у девушки есть и прекрасные пейзажи Фото: Екатерина Бессонова

Художнице Екатерине Бессоновой 34 года, 15 лет из них она болеет рассеянным склерозом. Ее правая сторона тела парализована, однако это не мешает девушке последние полтора года рисовать картины маслом одной рукой. Екатерина поделилась с корреспондентом URA.RU, что сподвигло ее перейти из экономической сферы в творческую и как она решилась продать дорогие сердцу картины ради нового инвалидного кресла. «Мне 34 года, до серьезных проблем я работала экономистом в компании „Транссибурал“. А после родов у меня началось резкое обострение, после которого я уже не восстановилась и села на инвалидное кресло. Правая сторона тела у меня сейчас практически не работает», — делится Екатерина. Девушка признается, что раньше никогда не рисовала, но полтора года назад ее очень впечатлили картины одного американского художника, у которого есть ряд видеоуроков. Именно благодаря им Екатерина научилась рисовать. Первую картину девушка нарисовала акварелью, но позже перешла на масло. «Мне нужно было, чтобы краска скользила легко, вот тогда и рука рисует хорошо. Но маслом не нарисуешь просто так — оно достаточно привередливое, так что технические моменты приходилось изучать», — признается Екатерина. Она также рассказала, что любит рисовать небольшие картины похожие на фотографии маленькими кисточками «размером с иголочку», потому что большие работы воплощать в жизнь сложно физически. Из любимых направлений — анималистический жанр, а самый главный критик — ее муж, который подсказывает художнице, какой цвет лучше взять и как удачнее подобрать ракурс. У екатеринбурженки прошло уже три персональных выставки в Екатеринбурге, а также несколько групповых в Москве и Санкт-Петербурге. Ближайшая презентация работ стартует 22 июля в галерее INCENTER в аутлет-центре Brand’s Stories Outlet в Екатеринбурге, где будет представлено 33 картины. Их можно будет купить. Однако девушка признается, что ей немного трудно расставаться со своими работами, но на продажу она решилась из-за того, что собирает деньги на новое инвалидное кресло. На выставке все желающие смогут посмотреть на анималистические картины, пейзажи, а также абстракции. Открытие состоится 22 июля в 19.00. Оценить работы и приобрести их можно будет до 12 сентября. Ранее в екатеринбургском ТРЦ VEER MALL в районе Уралмаш открылась вторая галерея современного искусства INCENTER. На первой выставке были представлены работы художников творческой группы «Арт Триггер».