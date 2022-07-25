Ветеринара из Чебаркуля обвинили в получении взятки за мясо

Специалист готовил документы на мясо без фактической экспертизы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) ветеринарный врач обвиняется в получении взятки за выдачу документов о качестве мяса без фактической экспертизы. Как сообщил URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, за все время своей деятельности ветеринар получил взятками свыше 250 тысяч рублей.

«Заведующий ветстанцией в период с апреля 2019 по май 2022 года изготавливал документы о проведении осмотра животных без фактического их предоставления. Также он выдавал официальные документы о проведении специальной экспертизы мяса убойных животных без фактического проведения исследования», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

По версии следствия, ветеринар осознавал, что мясо и мясные продукты, на которые он изготовил документы, подлежат реализации в торговых точках и на рынках Миасса. Несмотря на это он продолжал заниматься своей деятельностью.

По данным источника URA.RU, ветеринарный врач занимал должность заведующего чебаркульской ветстанцией. В данный момент на него возбуждено уголовное дело по статье о взятничестве. Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до двенадцати лет.