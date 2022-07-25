Глава Турции Эрдоган заступился за Путина перед политиками Запада

Реджеп Тайип Эрдоган призвал западных политиков уважительно относиться к Владимиру ПутинуФото: Официальный сайт Президента РФ
Западным политикам не стоит допускать неуважение по отношению к президенту России Владимиру Путину, потому что его ответ будет аналогичным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT.
«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Западным политикам не стоит допускать неуважение по отношению к президенту России Владимиру Путину, потому что его ответ будет аналогичным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT. «Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости». Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк призвал власти и население Америки перестать винить во всем Россию. Президент США Джо Байден несколько раз позволял себе оскорбить Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявил, что российские президент не может оставаться у власти. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери.