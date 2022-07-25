Пушков: Эрдоган угрожает заблокировать вступление Швеции в НАТО

26 июля 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков осудил власти Турции из-за смены позиции касаемо Швеции и Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозится помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, учитывая, что он уже дал согласие на их вступление. Как правило, выполнение условий требуют до заключения сделки. В этом случае Анкара требует после, об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган угрожает заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, УЖЕ ПОДПИСАВ известный меморандум, то есть фактически дав принципиальное согласие на их вступление. Анкара согласна, осталось утрясти детали. Так это и было воспринято в Вашингтоне и Брюсселе. Обычно выполнения условий требуют ДО, а не после сделки. В данном случае Анкара требует их выполнения ПОСЛЕ», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, данный факт, безусловно, снижает значимость позиции Турции. «И является очередным подтверждением того, что перенос выполнения обещаний другой стороны на будущее всегда создает зависимость от этой другой стороны. „Утром — деньги, вечером — стулья“. Этот принцип распространяется и на дипломатию», — считает сенатор. Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причиной выступили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. Однако позже Турция заявила, что поддерживает вступление стран в альянс. Позже, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью TRT, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом. «До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», — сказал турецкий лидер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозится помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, учитывая, что он уже дал согласие на их вступление. Как правило, выполнение условий требуют до заключения сделки. В этом случае Анкара требует после, об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. «[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган угрожает заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, УЖЕ ПОДПИСАВ известный меморандум, то есть фактически дав принципиальное согласие на их вступление. Анкара согласна, осталось утрясти детали. Так это и было воспринято в Вашингтоне и Брюсселе. Обычно выполнения условий требуют ДО, а не после сделки. В данном случае Анкара требует их выполнения ПОСЛЕ», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, данный факт, безусловно, снижает значимость позиции Турции. «И является очередным подтверждением того, что перенос выполнения обещаний другой стороны на будущее всегда создает зависимость от этой другой стороны. „Утром — деньги, вечером — стулья“. Этот принцип распространяется и на дипломатию», — считает сенатор. Ранее Турция блокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Причиной выступили разногласия Турции, Швеции и Финляндии по вопросу террористической деятельности рабочей партией Курдистана. Однако позже Турция заявила, что поддерживает вступление стран в альянс. Позже, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью TRT, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом. «До тех пор, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», — сказал турецкий лидер.