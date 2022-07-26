Власти ДНР раскрыли сроки освобождения территории от ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Армия ДНР будет полностью контролировать территорию республики к концу августа, считает Даниил Безсонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

К концу августа союзные силы освободят территорию Донецкой народной республики. Такое заявление сделал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Территория ДНР будет освобождена от Вооруженных сил Украины. Это случится до конца августа», — заявил Безносов в беседе с ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К концу августа союзные силы освободят территорию Донецкой народной республики. Такое заявление сделал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Территория ДНР будет освобождена от Вооруженных сил Украины. Это случится до конца августа», — заявил Безносов в беседе с ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...