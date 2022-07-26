Власти ДНР раскрыли сроки освобождения территории от ВСУ

Армия ДНР будет полностью контролировать территорию республики к концу августа, считает Даниил Безсонов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

К концу августа союзные силы освободят территорию Донецкой народной республики. Такое заявление сделал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Территория ДНР будет освобождена от Вооруженных сил Украины. Это случится до конца августа», — заявил Безносов в беседе с ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.