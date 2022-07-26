В «iMALL эспланада» откроется старейший ювелирный магазин Перми

Открытие отдела обещают сделать праздничным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новом пермском торговом центре «iMALL Эспланада» откроется старейший пермский ювелирный магазин «Аметист». Праздничное открытие состоится 28 июля. Информация появилась в соцсетях ТЦ.

«Друзья, у нас отличная новость. У нас открывается горячо любимый пермяками ювелирный магазин „Аметист“. Будет праздничное открытие, презентация украшений и игристое», — сообщили в торговом центре.

«Аметист» — сеть салонов с самой долгой ювелирной историей в Пермском крае. За 70 лет из единственного ювелирного салона «Аметист» вырос в сеть — в новом ТЦ откроется пятый магазин в Пермском крае. Он расположится на первом этаже ТЦ.

Ранее URA.RU сообщало, что в «iMALL Эспланада» открылся магазин со свежей рыбой и крабами. Он находится на минус первом этаже.