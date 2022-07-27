Пермский пожарный погиб на Украине

Андрей Новоселов отправился на Украину добровольцем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время специальной военной операции в Украине погиб житель города Соликамск Пермского края Андрей Новоселов. Об этом сообщила администрация Соликамского городского округа в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Борисович родился в Соликамске в 1968 году и прожил в родном городе всю жизнь. Окончил здесь школу и получил профессию в ПТУ-64. В последние годы работал пожарным 12 отряда ФПС ГПС. Добровольцем отправился на специальную военную операцию в июне этого года. У Андрея Борисовича остались мать, брат и сын», — сообщается в посте. С Андреем Новоселовым простятся 28 июля в ДК завода «Урал».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что эта мера — вынужденная. Главная цель спецоперации — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.