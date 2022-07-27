В ХМАО резко увеличилось число заболевших COVID-19

28 июля 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Число заболевших почти удвоилось Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО резко увеличилось число заболевших COVID-19. За сутки заболели 74 человека, при этом днем ранее врачи диагностировали коронавирус у 41 человека. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом ХМАО. «На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 — зафиксирована пневмония. 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в оперштабе. Больше всего заболевших в Сургуте (27 человек) и Ханты-Мансийске (15 человек). По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения ХМАО, в регионе за все время эпидемии зарегистрировано 212 тысяч 248 заболевших коронавирусом. Умерли от последствий COVID-19 2557 человек. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о всплеске числа заболевших коронавирусом. И напомнила людям из категории риска, в том числе тем, у кого диагностировали хронические заболевания, носить маски.

В ХМАО резко увеличилось число заболевших COVID-19. За сутки заболели 74 человека, при этом днем ранее врачи диагностировали коронавирус у 41 человека. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом ХМАО. «На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 — зафиксирована пневмония. 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в оперштабе. Больше всего заболевших в Сургуте (27 человек) и Ханты-Мансийске (15 человек). По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения ХМАО, в регионе за все время эпидемии зарегистрировано 212 тысяч 248 заболевших коронавирусом. Умерли от последствий COVID-19 2557 человек. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о всплеске числа заболевших коронавирусом. И напомнила людям из категории риска, в том числе тем, у кого диагностировали хронические заболевания, носить маски.