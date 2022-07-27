27 июля 2022

В ХМАО резко увеличилось число заболевших COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Число заболевших почти удвоилось Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО резко увеличилось число заболевших COVID-19. За сутки заболели 74 человека, при этом днем ранее врачи диагностировали коронавирус у 41 человека. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом ХМАО.

«На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 — зафиксирована пневмония. 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте (27 человек) и Ханты-Мансийске (15 человек). По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения ХМАО, в регионе за все время эпидемии зарегистрировано 212 тысяч 248 заболевших коронавирусом. Умерли от последствий COVID-19 2557 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о всплеске числа заболевших коронавирусом. И напомнила людям из категории риска, в том числе тем, у кого диагностировали хронические заболевания, носить маски.

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В ХМАО резко увеличилось число заболевших COVID-19. За сутки заболели 74 человека, при этом днем ранее врачи диагностировали коронавирус у 41 человека. Это следует из данных, опубликованных оперативным штабом ХМАО. «На момент выявления у 69 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 — зафиксирована пневмония. 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в оперштабе. Больше всего заболевших в Сургуте (27 человек) и Ханты-Мансийске (15 человек). По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения ХМАО, в регионе за все время эпидемии зарегистрировано 212 тысяч 248 заболевших коронавирусом. Умерли от последствий COVID-19 2557 человек. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о всплеске числа заболевших коронавирусом. И напомнила людям из категории риска, в том числе тем, у кого диагностировали хронические заболевания, носить маски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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