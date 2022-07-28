Пострадавших детей доставили в больницу с различными травмами Фото: страница «Н-Ведомости» в соцсети «ВКонтакте»

В Новоуральске на трех малолетних детей упала конструкция рекламного баннера. ЧП произошло 27 июля в 13:05 в Концертно-спортивном комплексе (КСК). Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

«Дети пришли на тренировку чуть раньше времени и ждали общего сбора. Залезли на парапет, наблюдали за машинами. Потом Артем и Лиза услышали посторонний звук, Артем голову поднял и успел увернуться, а Лиза развернулась, и эта конструкция уже стала падать и сбила Лизу и Арину. Арина улетела вниз кубарем, лицом вперед, а Лиза на спину. У Лизы сотрясение головного мозга, ушибы по всему позвоночнику, ногу и руку придавило, кроссовок пробило у носка. У Арины ссадины на руке, сотрясение, и тоже придавило руку и ногу. Артем в корсете шейном, сотрясение под вопросом, ссадины на лице и шее», — цитирует маму одной из пострадавших девочек информационное сообщество «Н-Ведомости» в соцсети «ВКонтакте».

Врачи сообщили о случившемся сотрудникам полиции, а те поговорили с пострадавшими детьми и их родителями. Собеседница сообщества также рассказала, что упавшую конструкцию сотрудники КСК убрали до приезда полицейских. Директор КСК Денис Атмажитов заявил, что сейчас идет проверка обстоятельств инцидента. Утверждается, что с родителями он связался спустя восемь часов после ЧП.

Ранее URA.RU рассказывало о похожем происшествии в Каменске-Уральском. Там на пятилетнюю девочку упал забор. Ребенка осмотрели в больнице и отпустили домой.

Местные говорят, что баннеры еле держатся на сварке Фото: страница «Н-Ведомости» в соцсети «ВКонтакте»