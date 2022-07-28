Миасский завод в 1,5 раза ускорил выпуск продукции для Росатома

Выработка миасской продукции для Росатома ускорилась на 45% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) на 45% ускорил выпуск продукции для атомных станций, действующих в структуре Росатома. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, изготовление одной партии продукции теперь занимает на 22 дня меньше.

«АО „Соединитель“ по итогам шести месяцев 2022 года на 45% нарастил выпуск соединителей для атомных станций. Теперь одну партию производят за 28 дней вместо прежних 50», — сообщил минпром в своем telegram-канале.

Предприятие специализируется на разработке и изготовлении электрических и оптических высокочастотных и радиочастотных разъемов. Соединители компании устанавливаются в крышку реактора АЭС. Срок их службы составляет 40 лет. К продукции предъявляют повышенные требования. В случае аварии она должна сохранить герметичность, не допустив попадания внутрь реактора никаких посторонних частиц и не выпустив наружу токсичные газы.

В 2022 году потребность в продукции возросла. Это требует производить товар быстро. Выработку с 0,79 до 1,15 штуки за человеко-час компания ускорила при поддержке регионального центра компетенций. Участие специалистов центра также позволило сократить на 35% остатки незавершенного производства: 73,3 тысячи до 48 тысяч штук.

Программа импортозамещения проводится во многих отраслях промышленности. Это стало необходимым после введения рядом стран экономических санкций. В результате на рынке появилась продукция, которая раньше приобреталась исключительно за рубежом. Тот же «Соединитель» освоил выпуск стойки стабилизатора для руля бронированного автомобиля Aurus. Снизить активность отечественных производителей недружественные государства попытались после объявления Россией о начале проведения спецоперации на Украине.