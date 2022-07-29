Пермские синоптики обещают теплое начало августа

По прогнозам метеорологов, первые десять дней августа будут теплыми и почти без осадков. Об этом сообщают пермские СМИ.
«В начале недели температура будет умеренно теплой, в пределах +18…+23. С 3 по 8 августа потеплеет до +27 по краю, в городе ожидается до +24…+25 градусов. Ночью воздух будет охлаждаться до +10…+15», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгению Пищальникову.
Во второй декаде августа ожидаются дожди и понижение температуры. Днем столбики термометров не превысят отметку +13…+15 градусов. В 20-х числах августа возможны два варианта развития погодных условий. Более вероятно, что температурный фон останется без существенных изменений. Но, возможно, стоит ожидать ночных заморозков.
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По прогнозам метеорологов, первые десять дней августа будут теплыми и почти без осадков. Об этом сообщают пермские СМИ. «В начале недели температура будет умеренно теплой, в пределах +18…+23. С 3 по 8 августа потеплеет до +27 по краю, в городе ожидается до +24…+25 градусов. Ночью воздух будет охлаждаться до +10…+15», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгению Пищальникову. Во второй декаде августа ожидаются дожди и понижение температуры. Днем столбики термометров не превысят отметку +13…+15 градусов. В 20-х числах августа возможны два варианта развития погодных условий. Более вероятно, что температурный фон останется без существенных изменений. Но, возможно, стоит ожидать ночных заморозков.