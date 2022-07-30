Терапевт рассказала, как не простыть под кондиционером

30 июля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Кондиционер необходимо ежегодно чистить перед началом летнего сезона, объяснила врач Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для того, чтобы кондиционер не стал причиной простудных заболеваний, разница между температурой воздуха на улице и внутри помещения не должна быть больше пяти градусов. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова. «Если на улице 31 градус тепла, значит, кондиционер нужно ставить на 26 градусов, а не на 18 или 20. Понизить температуру можно, чтобы охладить комнату перед сном. Во время охлаждения необходимо выйти из комнаты, а затем, вернувшись, снова установить нормальную температуру», — сказала в интервью агентству «Ридус» Чернышова. Помимо этого, кондиционер нуждается в ежегодной отчистке перед началом летнего сезона. «В фильтрах кондиционера размножаются болезнетворные бактерии, которые легко могут попасть в организм и вызвать заболевание», — поделилась терапевт. При этом кондиционер должен оставаться «незаметным» для человека. «Правильно установленный кондиционер — тот, от которого на коже не ощущается движение воздуха. То есть он должен находиться от вас на таком расстоянии, чтобы вы не чувствовали ветерок на коже», — объяснила Чернышова.

Для того, чтобы кондиционер не стал причиной простудных заболеваний, разница между температурой воздуха на улице и внутри помещения не должна быть больше пяти градусов. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова. «Если на улице 31 градус тепла, значит, кондиционер нужно ставить на 26 градусов, а не на 18 или 20. Понизить температуру можно, чтобы охладить комнату перед сном. Во время охлаждения необходимо выйти из комнаты, а затем, вернувшись, снова установить нормальную температуру», — сказала в интервью агентству «Ридус» Чернышова. Помимо этого, кондиционер нуждается в ежегодной отчистке перед началом летнего сезона. «В фильтрах кондиционера размножаются болезнетворные бактерии, которые легко могут попасть в организм и вызвать заболевание», — поделилась терапевт. При этом кондиционер должен оставаться «незаметным» для человека. «Правильно установленный кондиционер — тот, от которого на коже не ощущается движение воздуха. То есть он должен находиться от вас на таком расстоянии, чтобы вы не чувствовали ветерок на коже», — объяснила Чернышова.