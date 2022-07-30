30 июля 2022
29 июля 2022

В Пермском крае 3 взрослых и один ребенок погибли в массовом ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, колесо автомобиля, дтп, разбитая машина, авария
Несколько легковых машин и один грузовик столкнулись на трассе в Прикамье (архивное фото) Фото:

В результате ДТП на автодороге Полазна — Чусовой коло населенного пункта Дивья (Пермский край) пострадали несколько человек. Такая информация опубликована в СМИ.

«Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 12-м километре трассы Полазна — Чусовой. В массовой аварии погибла девочка 2014 года рождения и трое взрослых. Еще два человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация», — написано на сайте телеканала «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник.

Оперативно подтвердить полученную информацию корреспонденту URA.RU не удалось. В ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ не был получен. В настоящее время обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее агентство сообщало о том, что в Кировском районе Перми водитель на кроссовере врезался в остановку и деревья, после чего погиб его пассажир. Полицейские считают, что водитель потерял сознание и временно перестал контролировать автомобиль.

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В результате ДТП на автодороге Полазна — Чусовой коло населенного пункта Дивья (Пермский край) пострадали несколько человек. Такая информация опубликована в СМИ. «Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 12-м километре трассы Полазна — Чусовой. В массовой аварии погибла девочка 2014 года рождения и трое взрослых. Еще два человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация», — написано на сайте телеканала «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник. Оперативно подтвердить полученную информацию корреспонденту URA.RU не удалось. В ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ не был получен. В настоящее время обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ранее агентство сообщало о том, что в Кировском районе Перми водитель на кроссовере врезался в остановку и деревья, после чего погиб его пассажир. Полицейские считают, что водитель потерял сознание и временно перестал контролировать автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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