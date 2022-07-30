В Пермском крае 3 взрослых и один ребенок погибли в массовом ДТП

31 июля 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Несколько легковых машин и один грузовик столкнулись на трассе в Прикамье (архивное фото) Фото: pixabay.com В результате ДТП на автодороге Полазна — Чусовой коло населенного пункта Дивья (Пермский край) пострадали несколько человек. Такая информация опубликована в СМИ. «Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 12-м километре трассы Полазна — Чусовой. В массовой аварии погибла девочка 2014 года рождения и трое взрослых. Еще два человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация», — написано на сайте телеканала «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник. Оперативно подтвердить полученную информацию корреспонденту URA.RU не удалось. В ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ не был получен. В настоящее время обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ранее агентство сообщало о том, что в Кировском районе Перми водитель на кроссовере врезался в остановку и деревья, после чего погиб его пассажир. Полицейские считают, что водитель потерял сознание и временно перестал контролировать автомобиль.

В результате ДТП на автодороге Полазна — Чусовой коло населенного пункта Дивья (Пермский край) пострадали несколько человек. Такая информация опубликована в СМИ. «Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 12-м километре трассы Полазна — Чусовой. В массовой аварии погибла девочка 2014 года рождения и трое взрослых. Еще два человека пострадали, одному из них потребовалась госпитализация», — написано на сайте телеканала «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник. Оперативно подтвердить полученную информацию корреспонденту URA.RU не удалось. В ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ не был получен. В настоящее время обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ранее агентство сообщало о том, что в Кировском районе Перми водитель на кроссовере врезался в остановку и деревья, после чего погиб его пассажир. Полицейские считают, что водитель потерял сознание и временно перестал контролировать автомобиль.