12 июля 2022

Путин распорядился провести в Перми важный международный форум

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент России распорядился провести спортивный форум в Перми Фото:

В 2023 году в Перми по распоряжению президента России пройдет Международный спортивный форум. Документ за подписью Владимира Путина появился на официальном сайте правовой информации.

«Провести Международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре—октябре 2023 года в г. Перми», — гласит документ, датированный 12 июля. Обеспечение проведения форума возложено на правительство Российской Федерации.

При этом правительству Пермского края рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения спортивного мероприятия. В том числе финансировать расходы «за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края».

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Перми пройдет студенческий фестиваль. В честь 300-летия Перми в столице Прикамья проведут «Российскую студенческую весну».

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В 2023 году в Перми по распоряжению президента России пройдет Международный спортивный форум. Документ за подписью Владимира Путина появился на официальном сайте правовой информации. «Провести Международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре—октябре 2023 года в г. Перми», — гласит документ, датированный 12 июля. Обеспечение проведения форума возложено на правительство Российской Федерации. При этом правительству Пермского края рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения спортивного мероприятия. В том числе финансировать расходы «за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края». Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Перми пройдет студенческий фестиваль. В честь 300-летия Перми в столице Прикамья проведут «Российскую студенческую весну».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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