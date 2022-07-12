Путин распорядился провести в Перми важный международный форум

Президент России распорядился провести спортивный форум в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2023 году в Перми по распоряжению президента России пройдет Международный спортивный форум. Документ за подписью Владимира Путина появился на официальном сайте правовой информации.

«Провести Международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре—октябре 2023 года в г. Перми», — гласит документ, датированный 12 июля. Обеспечение проведения форума возложено на правительство Российской Федерации.

При этом правительству Пермского края рекомендовано принять меры по обеспечению подготовки и проведения спортивного мероприятия. В том числе финансировать расходы «за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края».

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Перми пройдет студенческий фестиваль. В честь 300-летия Перми в столице Прикамья проведут «Российскую студенческую весну».