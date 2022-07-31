В пермском ДК имени Пушкина назначен новый директор

Ранее Цыпуштанова возглавляла АНО «Агентство цифровых технологий» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ДК имени Пушкина в Перми появился новый директор. Главой учреждения назначена Вера Цыпуштанова.

«Вера Цыпуштанова назначена директором Дворца культуры им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Новый компаньон». Ранее Цыпуштанова возглавляло автономную некоммерческую организацию «Агентство новых технологий».

В городском департаменте культуры на нового директора ДК возлагают большие надежды. По словам главы департамента Василия Головина, Цыпуштанова приготовила план преобразований в учреждении. Дворец культуры им. Пушкина работал без руководства с февраля текущего года после увольнения экс-директора Олега Мясникова. Врио учреждения была замглавы Наталья Белавина.

Ранее смена руководства произошла также и в Центральном выставочном зале Перми. Новым главой зала стала Вера Каргашина.