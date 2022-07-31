31 июля 2022
30 июля 2022

В пермском ДК имени Пушкина назначен новый директор

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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, очки, женские руки
Ранее Цыпуштанова возглавляла АНО «Агентство цифровых технологий» Фото:

В ДК имени Пушкина в Перми появился новый директор. Главой учреждения назначена Вера Цыпуштанова.

«Вера Цыпуштанова назначена директором Дворца культуры им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Новый компаньон». Ранее Цыпуштанова возглавляло автономную некоммерческую организацию «Агентство новых технологий».

В городском департаменте культуры на нового директора ДК возлагают большие надежды. По словам главы департамента Василия Головина, Цыпуштанова приготовила план преобразований в учреждении. Дворец культуры им. Пушкина работал без руководства с февраля текущего года после увольнения экс-директора Олега Мясникова. Врио учреждения была замглавы Наталья Белавина.

Ранее смена руководства произошла также и в Центральном выставочном зале Перми. Новым главой зала стала Вера Каргашина.

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В ДК имени Пушкина в Перми появился новый директор. Главой учреждения назначена Вера Цыпуштанова. «Вера Цыпуштанова назначена директором Дворца культуры им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми», — сообщает «Новый компаньон». Ранее Цыпуштанова возглавляло автономную некоммерческую организацию «Агентство новых технологий». В городском департаменте культуры на нового директора ДК возлагают большие надежды. По словам главы департамента Василия Головина, Цыпуштанова приготовила план преобразований в учреждении. Дворец культуры им. Пушкина работал без руководства с февраля текущего года после увольнения экс-директора Олега Мясникова. Врио учреждения была замглавы Наталья Белавина. Ранее смена руководства произошла также и в Центральном выставочном зале Перми. Новым главой зала стала Вера Каргашина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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