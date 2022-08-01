01 августа 2022

Экс-куратор долгостроя в ХМАО отрицает получение взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижневартовская детская клиническая окружная больница. Нижневартовск, нижневартовская детская клиническая окружная больница
Экс-куратор строительства больницы в Нижневартовске не признает получение взятки Фото:

Бывший куратор строительства центральной окружной больницы в Нижневартовске Александр Макариков отрицает свою вину в получении крупной взятки в размере 35 млн рублей. Об этом рассказал руководитель СКР по ХМАО Михаил Мокшин, в интервью корреспонденту издания «Время МСК».

«По материалам следствия с 2020 по 2021 год обвиняемый получил в виде взятки 35 млн руб. Обвиняемый вину не признает, по ходатайству следователя он заключен под стражу, уголовное дело пока еще расследуется», — сообщил Мокшин в интервью.

Макариков курировал строительство Нижневартовской окружной больницы с 2007 года, занимая должность директора филиала «Управления капитального строительства» по ХМАО. По данным следственного комитета он получил взятку в особо крупном размере представителя поставщика медицинского оборудования.

Ранее URA.RU рассказало что на строительство больницы в Нижневартовске выделено дополнительное финансирование. Субсидии обусловлены подорожанием строительных материалов.

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Бывший куратор строительства центральной окружной больницы в Нижневартовске Александр Макариков отрицает свою вину в получении крупной взятки в размере 35 млн рублей. Об этом рассказал руководитель СКР по ХМАО Михаил Мокшин, в интервью корреспонденту издания «Время МСК». «По материалам следствия с 2020 по 2021 год обвиняемый получил в виде взятки 35 млн руб. Обвиняемый вину не признает, по ходатайству следователя он заключен под стражу, уголовное дело пока еще расследуется», — сообщил Мокшин в интервью. Макариков курировал строительство Нижневартовской окружной больницы с 2007 года, занимая должность директора филиала «Управления капитального строительства» по ХМАО. По данным следственного комитета он получил взятку в особо крупном размере представителя поставщика медицинского оборудования. Ранее URA.RU рассказало что на строительство больницы в Нижневартовске выделено дополнительное финансирование. Субсидии обусловлены подорожанием строительных материалов. ?
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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