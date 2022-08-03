Дипломат назвал последствия визита Пелоси для спецоперации РФ

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнет КНР к поддержке РФ в спецоперации на Украине, считает Владимир Винокуров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнет Китай к поддержке России в спецоперации на Украине, так как отношения Пекина и Вашингтона «претерпели сильный удар». Об этом заявил вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Руководство КНР проявило мудрость и не отреагировала на провокацию <…> [из-за визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси] Пелоси. Тем не менее, есть основания полагать, что отношения Пекина и Вашингтона претерпели очень сильный удар, и теперь китайская сторона неизбежно пойдет на сближение с Россией, и мы сможем рассчитывать на определенную поддержку нашей спецоперации на Украине», — сказал Винокуров, его слова передает РИА «Новости».

По его словам, отношения Китая и США «претерпели очень сильный удар» из-за прилета Пелоси на Тайвань. Профессор Винокуров допустил, что теперь РФ сможет рассчитывать на поддержку Китая в ходе российской спецоперации на Украине по защите жителей Донбасса, которую РФ начала 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня, причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил Вашингтон о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. По словам директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, Китай не отрицает возможность военного варианта развития событий с Тайванем ради восстановления страны.