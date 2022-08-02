02 августа 2022

Челябинец на допросе вырвал листы из материала дела и сжег их

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Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
К предъявленному ранее мужчине обвинению добавилось еще одно Фото:

В Челябинске местный житель, находящийся в СИЗО за совершенное ранее преступление, на допросе вырвал несколько листов из материалов уголовного дела и сжег их. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, к ранее предъявленному мужчине обвинению добавилось еще одно.

«Обвиняемый в период с августа по октябрь 2020 года через интернет совершил покушение на незаконный сбыт 13 грамм героина. Наркосбытчику судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемый, находясь в следственном кабинете следственного изолятора, знакомясь с материалами уголовного дела, вырвал из него листы и сжег их», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что суд признал мужчину виновным сразу по двум статьям, и приговорил его 12 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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В Челябинске местный житель, находящийся в СИЗО за совершенное ранее преступление, на допросе вырвал несколько листов из материалов уголовного дела и сжег их. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, к ранее предъявленному мужчине обвинению добавилось еще одно. «Обвиняемый в период с августа по октябрь 2020 года через интернет совершил покушение на незаконный сбыт 13 грамм героина. Наркосбытчику судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемый, находясь в следственном кабинете следственного изолятора, знакомясь с материалами уголовного дела, вырвал из него листы и сжег их», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что суд признал мужчину виновным сразу по двум статьям, и приговорил его 12 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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