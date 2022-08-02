Челябинец на допросе вырвал листы из материала дела и сжег их

К предъявленному ранее мужчине обвинению добавилось еще одно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске местный житель, находящийся в СИЗО за совершенное ранее преступление, на допросе вырвал несколько листов из материалов уголовного дела и сжег их. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, к ранее предъявленному мужчине обвинению добавилось еще одно.

«Обвиняемый в период с августа по октябрь 2020 года через интернет совершил покушение на незаконный сбыт 13 грамм героина. Наркосбытчику судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемый, находясь в следственном кабинете следственного изолятора, знакомясь с материалами уголовного дела, вырвал из него листы и сжег их», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что суд признал мужчину виновным сразу по двум статьям, и приговорил его 12 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.