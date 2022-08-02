02 августа 2022

В Екатеринбурге продают барбершоп Тимати с сотрудниками за 7 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Барбершоп. Екатеринбург, парикмахер, стрижка, барбершоп, стрижка волос
В Екатеринбурге продают барбершоп Тимати за 7 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставили барбершоп «13 by Timati» от известного рэпера. Объявление о продаже бизнеса за 7,2 миллиона рублей появилось на сайте «Авито».

«Продается барбершоп + тату франшиза „13 by Timati“. Помещение в ТЦ „Sila Voli“ в самом центре самого прекрасного города. Аренда вместе с коммунальными платежами 100 000-110 000 рублей в месяц. Дружный и сплоченный коллектив профессионалов», — сказано в описании к объявлению.

Отмечается, что все профессиональное оборудование, техника и мебель изготовленная на заказ остаются новому хозяину и входит в стоимость. Дозвониться до человека, разместившего объявление, корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей. Также сообщалось, что в Екатеринбурге продают устричный бар за 5,5 миллионов.

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В Екатеринбурге на продажу выставили барбершоп «13 by Timati» от известного рэпера. Объявление о продаже бизнеса за 7,2 миллиона рублей появилось на сайте «Авито». «Продается барбершоп + тату франшиза „13 by Timati“. Помещение в ТЦ „Sila Voli“ в самом центре самого прекрасного города. Аренда вместе с коммунальными платежами 100 000-110 000 рублей в месяц. Дружный и сплоченный коллектив профессионалов», — сказано в описании к объявлению. Отмечается, что все профессиональное оборудование, техника и мебель изготовленная на заказ остаются новому хозяину и входит в стоимость. Дозвониться до человека, разместившего объявление, корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей. Также сообщалось, что в Екатеринбурге продают устричный бар за 5,5 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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