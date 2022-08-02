В Екатеринбурге продают барбершоп Тимати с сотрудниками за 7 млн

03 августа 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге продают барбершоп Тимати за 7 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на продажу выставили барбершоп «13 by Timati» от известного рэпера. Объявление о продаже бизнеса за 7,2 миллиона рублей появилось на сайте «Авито». «Продается барбершоп + тату франшиза „13 by Timati“. Помещение в ТЦ „Sila Voli“ в самом центре самого прекрасного города. Аренда вместе с коммунальными платежами 100 000-110 000 рублей в месяц. Дружный и сплоченный коллектив профессионалов», — сказано в описании к объявлению. Отмечается, что все профессиональное оборудование, техника и мебель изготовленная на заказ остаются новому хозяину и входит в стоимость. Дозвониться до человека, разместившего объявление, корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей. Также сообщалось, что в Екатеринбурге продают устричный бар за 5,5 миллионов. объявление Avito объявление Avito

В Екатеринбурге на продажу выставили барбершоп «13 by Timati» от известного рэпера. Объявление о продаже бизнеса за 7,2 миллиона рублей появилось на сайте «Авито». «Продается барбершоп + тату франшиза „13 by Timati“. Помещение в ТЦ „Sila Voli“ в самом центре самого прекрасного города. Аренда вместе с коммунальными платежами 100 000-110 000 рублей в месяц. Дружный и сплоченный коллектив профессионалов», — сказано в описании к объявлению. Отмечается, что все профессиональное оборудование, техника и мебель изготовленная на заказ остаются новому хозяину и входит в стоимость. Дозвониться до человека, разместившего объявление, корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области на продажу выставили самолет Як-40. Приобрести технику можно за полтора миллиона рублей. Также сообщалось, что в Екатеринбурге продают устричный бар за 5,5 миллионов.