В Березниках в 40 лет умер известный врач-хирург

Прощание с Алексеем Кутявиным состоится 4 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 41-м году жизни скончался врач-хирург краевой больницы им. Вагнера (Березники, Пермский край) Алексей Кутявин. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава в telegram-канале.

«На 41-м году жизни перестало биться сердце Кутявина Алексея Юрьевича. Более 16 лет он проработал в здравоохранении. Министерство здравоохранения Пермского края и коллектив больницы им. Вагнера Е.А. выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Алексей Кутявин с 2009 по 2012 год заведовал хирургическим отделением в Усольской районной больнице. Потом работал врачом-хирургом экстренной помощи в поликлинике больницы в Усолье. С конца 2020 года он трудился в хирургическом отделении №1 стационара.

«За время работы в больнице Алексей Юрьевич вырос в квалифицированного хирурга. Он владел методами обследования, диагностики и лечения больных с острой хирургической патологией брюшной полости, при травмах черепа, скелета, пользовался авторитетом у коллег и пациентов», — отмечают в пресс-службе. Прощание с Алексеем Кутявиным состоится 4 августа в 10.00 в Пермской краевой клинической больнице.