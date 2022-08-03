Военный эксперт Болтенков: Украина боится показаний азовцев*

04 августа 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по СИЗО, в котором содержались пленные азовцы Фото: официальный сайт Министерства обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины боятся показаний пленных боевиков «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ), об этом говорит удар ВСУ по СИЗО в Еленовке. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Дело даже не в преступных приказах и акциях командования или руководства, о которых могут рассказать азовцы. Бывшие пленные не будут заниматься пропагандой, а расскажут, как дела обстоят на самом деле и это пугает официальный Киев. Украина объявила азовцев героями. Но уже первая партия обмененных азовцев начала рассказывать, что российские солдаты над ними не издеваются, не пытают, не кастрируют, а нормально кормят и лечат. Такое поведение и такие речи украинским властям не нужны — их слова идут вразрез пропаганде и рушат мифы», — сказал Болтенков в беседе с «Известиями». Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по СИЗО возле населенного пункта Еленовка, в котором содержались пленные боевики «Азова». В результате удара погибло не менее 50 военнопленных, 73 были ранены. В Минобороны РФ заявили, что этим ударом украинские власти попытались запугать тех, кто сдается в плен, пишет RT. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это вынужденное решение, цель которого — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. *Националистический батальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией. Запрещен на территории России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины боятся показаний пленных боевиков «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ), об этом говорит удар ВСУ по СИЗО в Еленовке. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Дело даже не в преступных приказах и акциях командования или руководства, о которых могут рассказать азовцы. Бывшие пленные не будут заниматься пропагандой, а расскажут, как дела обстоят на самом деле и это пугает официальный Киев. Украина объявила азовцев героями. Но уже первая партия обмененных азовцев начала рассказывать, что российские солдаты над ними не издеваются, не пытают, не кастрируют, а нормально кормят и лечат. Такое поведение и такие речи украинским властям не нужны — их слова идут вразрез пропаганде и рушат мифы», — сказал Болтенков в беседе с «Известиями». Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по СИЗО возле населенного пункта Еленовка, в котором содержались пленные боевики «Азова». В результате удара погибло не менее 50 военнопленных, 73 были ранены. В Минобороны РФ заявили, что этим ударом украинские власти попытались запугать тех, кто сдается в плен, пишет RT. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это вынужденное решение, цель которого — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. *Националистический батальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией. Запрещен на территории России