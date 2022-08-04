Домработница украла у жителя ХМАО пенсию, обвинив в этом ПФР

05 августа 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Женщина украла с карты 35 тысяч, надеясь, что пенсионер этого просто не заметит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Октябрьского района подозревают в краже денег с карты у пенсионера, которому она помогала по хозяйству. Мужчине злоумышленница сказала, что пенсия просто не пришла. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Пенсионер обратился с очередной просьбой — проверить поступление пенсии на карту. „Помощница“ воспользовалась картой, сняла 35 тысяч рублей, а мужчине сказала, что пенсия не поступила. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды. Подозреваемая свою вину признала», — говорится на сайте ведомства. При этом сам пострадавший изначально обратился в полицию с заявлением о невыплате пенсии. Выяснилось, что у женщины появились финансовые трудности, поэтому она решила украсть деньги, надеясь, что пенсионер просто не заметит пропажи.

Жительницу Октябрьского района подозревают в краже денег с карты у пенсионера, которому она помогала по хозяйству. Мужчине злоумышленница сказала, что пенсия просто не пришла. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Пенсионер обратился с очередной просьбой — проверить поступление пенсии на карту. „Помощница“ воспользовалась картой, сняла 35 тысяч рублей, а мужчине сказала, что пенсия не поступила. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды. Подозреваемая свою вину признала», — говорится на сайте ведомства. При этом сам пострадавший изначально обратился в полицию с заявлением о невыплате пенсии. Выяснилось, что у женщины появились финансовые трудности, поэтому она решила украсть деньги, надеясь, что пенсионер просто не заметит пропажи.