04 августа 2022

Домработница украла у жителя ХМАО пенсию, обвинив в этом ПФР

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Женщина украла с карты 35 тысяч, надеясь, что пенсионер этого просто не заметит Фото:

Жительницу Октябрьского района подозревают в краже денег с карты у пенсионера, которому она помогала по хозяйству. Мужчине злоумышленница сказала, что пенсия просто не пришла. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«Пенсионер обратился с очередной просьбой — проверить поступление пенсии на карту. „Помощница“ воспользовалась картой, сняла 35 тысяч рублей, а мужчине сказала, что пенсия не поступила. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды. Подозреваемая свою вину признала», — говорится на сайте ведомства.

При этом сам пострадавший изначально обратился в полицию с заявлением о невыплате пенсии. Выяснилось, что у женщины появились финансовые трудности, поэтому она решила украсть деньги, надеясь, что пенсионер просто не заметит пропажи.

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Жительницу Октябрьского района подозревают в краже денег с карты у пенсионера, которому она помогала по хозяйству. Мужчине злоумышленница сказала, что пенсия просто не пришла. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Пенсионер обратился с очередной просьбой — проверить поступление пенсии на карту. „Помощница“ воспользовалась картой, сняла 35 тысяч рублей, а мужчине сказала, что пенсия не поступила. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды. Подозреваемая свою вину признала», — говорится на сайте ведомства. При этом сам пострадавший изначально обратился в полицию с заявлением о невыплате пенсии. Выяснилось, что у женщины появились финансовые трудности, поэтому она решила украсть деньги, надеясь, что пенсионер просто не заметит пропажи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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