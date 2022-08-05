Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз заморозил деньги для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Европейские пользователи социальных сетей возмутились жалобой президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Евросоюз задерживает перевод обещанных Киеву восьми млрд евро. Европейцы считают, что Зеленский «проиграл в русскую рулетку».

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь млрд евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка», — заявил Зеленский.

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Евросоюз значительно увечил финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным американских журналистов, финансовые возможности ЕС истощаются. Так, по данным Bloomberg, последний транш Украине составил 1 млрд евро вместо обещанных 9.