Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз заморозил деньги для УкраиныФото: Официальный сайт президента Украины
Европейские пользователи социальных сетей возмутились жалобой президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Евросоюз задерживает перевод обещанных Киеву восьми млрд евро. Европейцы считают, что Зеленский «проиграл в русскую рулетку».
«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь млрд евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка», — заявил Зеленский.
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Фото: социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ)
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Фото: социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ)
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Фото: социальная сеть Twitter (заблокирована в РФ)
Евросоюз значительно увечил финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным американских журналистов, финансовые возможности ЕС истощаются. Так, по данным Bloomberg, последний транш Украине составил 1 млрд евро вместо обещанных 9.
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Европейские пользователи социальных сетей возмутились жалобой президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Евросоюз задерживает перевод обещанных Киеву восьми млрд евро. Европейцы считают, что Зеленский «проиграл в русскую рулетку». «Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. Восемь млрд евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это либо преступление, либо ошибка», — заявил Зеленский. Евросоюз значительно увечил финансовую помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным американских журналистов, финансовые возможности ЕС истощаются. Так, по данным Bloomberg, последний транш Украине составил 1 млрд евро вместо обещанных 9.