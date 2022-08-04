Махонину показали дорожную стройку в виртуальной реальности

05 августа 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

По словам Махонина, благодаря таким технологиям удобно отслеживать ход работ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил ход строительства «мотовилихинского шоссе». Главе региона на объекте продемонстрировали 3D-модель магистрали в дополненной реальности, передает сайт краевого правительства. «Важно, что объект реализуется с привлечением цифровых технологий. Сегодня была продемонстрирована 3D-модель объекта в формате дополненной реальности, благодаря которой можно отслеживать ход работ и определять какой объем стройматериалов уже использован и еще необходим», — сообщает сайт со ссылкой на слова Махонина. Как отметил, губернатор, такая технология используется в возведении только четырех объектов в России. Постройка новой магистрали в Мотовилихинском районе Перми производится в рамках проекта «Пермь-300». Новое шоссе позволит снизить загруженность в районе и соединит микрорайоны Вышку-1, Вышку-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города. Пока идет строительство I этапа трасса по ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил ход строительства «мотовилихинского шоссе». Главе региона на объекте продемонстрировали 3D-модель магистрали в дополненной реальности, передает сайт краевого правительства. «Важно, что объект реализуется с привлечением цифровых технологий. Сегодня была продемонстрирована 3D-модель объекта в формате дополненной реальности, благодаря которой можно отслеживать ход работ и определять какой объем стройматериалов уже использован и еще необходим», — сообщает сайт со ссылкой на слова Махонина. Как отметил, губернатор, такая технология используется в возведении только четырех объектов в России. Постройка новой магистрали в Мотовилихинском районе Перми производится в рамках проекта «Пермь-300». Новое шоссе позволит снизить загруженность в районе и соединит микрорайоны Вышку-1, Вышку-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города. Пока идет строительство I этапа трасса по ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова.