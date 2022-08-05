05 августа 2022

В Сургуте предотвращены попытки ввоза паразитов из Азии

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Рейд Россельхознадзора в китайские теплицы ООО Дружба Режевского района Свердловской области. Село Останино, россельхознадзор, образцы почвы
Специалисты Россельхознадзора изъяли несколько килограмм опасных растений Фото:

В аэропорту Сургута изъяли несколько партий сушеных растений, вида фасолевых, а также семена кумина (приправа, похожая на тмин — прим. URA.RU), зараженных паразитами. Их пытались ввезти с территории Таджикистана и Азербайджана, сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«В августе 2022 года в международном аэропорту города Сургута обнаружено 7 случаев ввоза подкарантинной продукции с признаками заражения карантинными объектами. Продукция ввозилась в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из республик Таджикистан и Азербайджан», — сообщается на сайте УФС по ветнадзору.

У нарушителей были изъяты более килограмма семян кумина, и более 4 килограммов фасолевых, зараженных опасными паразитами. В целях предотвращения завоза опасных карантинных организмов из иностранных государств, зараженная продукция не допущена к ввозу.

Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Сургута сожгли растение «Антуриум», известное в народе как «мужское счастье». Растение изъяли и сожгли в специальной печи.

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В аэропорту Сургута изъяли несколько партий сушеных растений, вида фасолевых, а также семена кумина (приправа, похожая на тмин — прим. URA.RU), зараженных паразитами. Их пытались ввезти с территории Таджикистана и Азербайджана, сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «В августе 2022 года в международном аэропорту города Сургута обнаружено 7 случаев ввоза подкарантинной продукции с признаками заражения карантинными объектами. Продукция ввозилась в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из республик Таджикистан и Азербайджан», — сообщается на сайте УФС по ветнадзору. У нарушителей были изъяты более килограмма семян кумина, и более 4 килограммов фасолевых, зараженных опасными паразитами. В целях предотвращения завоза опасных карантинных организмов из иностранных государств, зараженная продукция не допущена к ввозу. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорту Сургута сожгли растение «Антуриум», известное в народе как «мужское счастье». Растение изъяли и сожгли в специальной печи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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