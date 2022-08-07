СФ: Евросоюз начнет конфисковывать имущество россиян

08 августа 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

В СФ считают, что возможная конфискация только осложнит отношения Евросоюза с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза могут в ближайшее время начать конфисковывать имущества у россиян, попавших в ограничительный список ЕС. Об этом предупредили в Совете Федерации России. Попавшие в черный список лица обязаны предоставить компетентным органам Евросоюза информацию о своих европейских активах, передают «Известия». Те, кто уже находится под санкциями, должны передать информацию органам до1 сентября. Кого внесут в стоп-лист, должны будут сделать это в течение шести недель. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва перестанет доверять Евросоюзу, если Запад начнет конфисковывать имущество россиян. Он назвал это «классическим западным грабежом». В июне произошла первая конфискация имущества российских граждан с момента введения санкций ЕС против России. Тогда у россиянина и его жены конфисковали три квартиры в Мюнхене. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии.

Страны Евросоюза могут в ближайшее время начать конфисковывать имущества у россиян, попавших в ограничительный список ЕС. Об этом предупредили в Совете Федерации России. Попавшие в черный список лица обязаны предоставить компетентным органам Евросоюза информацию о своих европейских активах, передают «Известия». Те, кто уже находится под санкциями, должны передать информацию органам до1 сентября. Кого внесут в стоп-лист, должны будут сделать это в течение шести недель. Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва перестанет доверять Евросоюзу, если Запад начнет конфисковывать имущество россиян. Он назвал это «классическим западным грабежом». В июне произошла первая конфискация имущества российских граждан с момента введения санкций ЕС против России. Тогда у россиянина и его жены конфисковали три квартиры в Мюнхене. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии.