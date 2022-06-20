В Германии впервые отобрали имущество россиян из-за санкций

20 июня 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

В немецком Мюнхене арестовали три квартиры, принадлежащие гражданину РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Мюнхене конфисковали три квартиры гражданина России. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на данные прокуратуры. Это первая конфискация имущества российских граждан с момента введения санкций ЕС против России. «Прокуроры заявили, что это первое дело в Германии, в котором не только активы были „заморожены“ из-за санкций, но и фактически арестована недвижимость», — сообщил телеканал. Среди конфискованного имущества три частные квартиры в столице Баварии Мюнхене, а также счет арендных платежей. Имена владельцев конфискованных квартир не уточняются. По информации n-tv, пострадали депутат Госдумы РФ и его супруга, проживающая в Мюнхене. Страны ЕС ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичный запрет на ввоз нефти из России. По мнению экс-министра юстиции Кипра Эмили Йолитис, страны ЕС нарушают верховенство закона, конфискуя российские активы. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Мюнхене конфисковали три квартиры гражданина России. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на данные прокуратуры. Это первая конфискация имущества российских граждан с момента введения санкций ЕС против России. «Прокуроры заявили, что это первое дело в Германии, в котором не только активы были „заморожены“ из-за санкций, но и фактически арестована недвижимость», — сообщил телеканал. Среди конфискованного имущества три частные квартиры в столице Баварии Мюнхене, а также счет арендных платежей. Имена владельцев конфискованных квартир не уточняются. По информации n-tv, пострадали депутат Госдумы РФ и его супруга, проживающая в Мюнхене. Страны ЕС ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичный запрет на ввоз нефти из России. По мнению экс-министра юстиции Кипра Эмили Йолитис, страны ЕС нарушают верховенство закона, конфискуя российские активы.