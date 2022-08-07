Губернатор Комарова сделала заявление о пожарах в ХМАО

По словам губернатора, в регионе действуют 67 лесных пожаров, а один добрался до городских лесов Нягани Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В ХМАО действуют 67 лесных пожаров на площади более 84 тысяч гектаров. При этом один пожар добрался до городских лесов Нягани. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова в обращении к жителям региона.

«Действуют 67 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 84,6 тысячи гектаров в Березовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Кондинском, Нижневартовском районах, Нягани. Из них локализован 21 пожар на площади 34,8 тысячи гектаров. В их числе — один пожар на особо охраняемой природной территории федерального значения, заповеднике „Малая Сосьва“ (площадь 1890 гектаров, работает 150 человек, одна единица техники); 1 пожар в городских лесах Нягани (площадь 2500 гектаров, работает 99 человек, 13 единиц техники)», — рассказала Комарова. Обращение опубликовано в telegram-канале губернатора.

По словам главы региона, ситуация с пожарами сложилась из-за аномально высоких температур воздуха и дефицита осадков. «Высокая „сухая“ грозовая активность, порывистый ветер повлияли на увеличение количества и площади лесных пожаров», — добавила Комарова.

Чтобы справиться с пожарами, авиация МЧС сбрасывает на горящие леса в ХМАО сотни тонн воды. При этом спасатели перекрыли движение по Оби на шестикилометровом участке в Октябрьском районе для безопасного забора воды самолетом-амфибией Бе-200.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сменила ответственного за тушение лесных пожаров. Глава региона вернула эту обязанность своему заму Алексею Забозлаеву.